Заболеваемость коронавирусом в России за сутки снизилась почти на 3%

Общее число зарегистрированных случаев заражения составляет на сегодняшний день 18 064 454. Фото: Галина Соловьёва

В России за прошедшие 24 часа было зафиксировано 11 095 случаев заболевания коронавирусом. Выздоровело за сутки почти в два раза больше россиян — 19 006 человек.

По данным федерального оперштаба по борьбе с COVID-19 в России, за день в Москве зарегистрировали 634 новых пациента, в Санкт-Петербурге — 671, а в Московской области — 455 заболевших. В Свердловской области, к слову, было выявлено 574 пациента.

Госпитализировано за сутки 2 923 человека, скончались от коронавируса ещё 240 россиян. В сумме опасная болезнь унесла жизни уже 373 267 жителей страны.

Общее число зарегистрированных случаев заражения составляет на сегодняшний день 18 064 454. Из них 17 359 645 закончились выздоровлением.

Напомним, днём ранее коронавирус подтвердили у 11 432 россиян.