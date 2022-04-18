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Общество / Здравоохранение и здоровье
18 апреля 2022, 13:06

На выплаты российским медикам и соцработникам, помогающим ковидным пациентам, выделено ещё 8 миллиардов

врачи ковидного госпиталя

Получить страховые выплаты за работу с ковидными пациентами могут врачи, средний и младший медперсонал, а также водители скорой помощи. Фото: Павел Ворожцов

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительных средств на страховые выплаты социальным и медицинским работникам, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусом. На эти цели направят 8 млрд рублей.

Согласно указу президента РФ Владимира Путина, получить страховые выплаты за работу с ковидными пациентами могут врачи, средний и младший медперсонал, а также водители скорой помощи, которые заразились ковидом, помогая больным.

Кроме того, Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 2,2 млрд рублей на соцвыплаты медикам, работающим в военных частях, противопожарной службе, органах внутренних дел и других ведомствах. На эту доплату могут также рассчитывать фельдшеры. Ещё 2,5 млрд рублей выделено на специальные выплаты сотрудникам соцучреждений, которые работают с заражёнными ковидом пациентами и людьми из группы риска.

"Ситуация с коронавирусом улучшилась, но по-прежнему есть заболевшие. Пациентам с этой инфекцией продолжают помогать врачи, средний и младший медицинский персонал, водители скорой помощи. Во многом благодаря столь самоотверженной работе каждый день из больниц выписываются тысячи человек, вылечившихся от ковида", — передаёт слова премьер-министра пресс-служба правительства РФ.

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