В Свердловской области за сутки выявили 270 случаев COVID-19

Фото: Галина Соловьева

По данным оперштаба, за последние сутки в Свердловской области ещё у 270 человек подтвердили коронавирус.

Более 1,4 тысячи человек за указанный период выздоровели. Госпитализировали за последние сутки 11 человек с COVID-19, а 4 человека скончались.

Общее количество зафиксированных в регионе случаев заболевания составляет 436 686. Состояние 143 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 80 из них находятся в реанимации, в том числе 41 человек – на аппаратах ИВЛ. 773 пациента находятся в состоянии средней тяжести. Остальные граждане в удовлетворительном состоянии.

Напомним, вчера в области был зарегистрирован 421 случай коронавируса.