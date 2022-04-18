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Общество / Здравоохранение и здоровье
18 апреля 2022, 13:50

В Свердловской области за сутки выявили 270 случаев COVID-19

  Юлия Пастух
Медсестра.

Фото: Галина Соловьева

По данным оперштаба, за последние сутки в Свердловской области ещё у 270 человек подтвердили коронавирус.

Более 1,4 тысячи человек за указанный период выздоровели. Госпитализировали за последние сутки 11 человек с COVID-19, а 4 человека скончались.

Общее количество зафиксированных в регионе случаев заболевания составляет 436 686. Состояние 143 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 80 из них находятся в реанимации, в том числе 41 человек – на аппаратах ИВЛ. 773 пациента находятся в состоянии средней тяжести. Остальные граждане в удовлетворительном состоянии.      

Напомним, вчера в области был зарегистрирован 421 случай коронавируса

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