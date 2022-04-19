В Свердловской области уже 43 человека пострадали от укусов клещей

Случаи клещевых покусов зафиксированы в 16 муниципалитетах. Фото: Галина Соловьёва

На территории Среднего Урала уже зарегистрировано 43 пострадавших от присасывания клещей. Это на 1137 случаев меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, наибольшее количество пострадавших среди жителей Нижнего Тагила – 10 человек, Каменска-Уральского – 9 человек и Екатеринбурга – 8 человек. Всего случаи клещевых укусов зафиксированы в 16 муниципалитетах.

По состоянию на 19 апреля в Свердловской области не зарегистрировано случаев заболевания населения клещевыми инфекциями.

Санврачи напоминают, что самой надёжной защитой от клещевого энцефалита является вакцинация. За счёт различных источников финансирования в текущем году проведено 29 796 вакцинаций и 71 837 ревакцинаций.

Для удаления присосавшихся клещей необходимо срочно обращаться в травмпункт. Присосавшегося к телу клеща также можно удалить самостоятельно и направить для исследования заражённости опасными для человека инфекциями в пункты по приёму клещей от населения.

Фото: Роспотребнадзор

Добавим, в 2022 году в регионе запланировано проведение акарицидных обработок на территории 10 100 га. На сегодняшний день противоклещевая обработка пока не начата из-за погодных условий.

Напомним, жительница Екатеринбурга стала первой в 2022 году, кого укусил клещ. Членистоногое впилось в женщину в саду в посёлке Аять.

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