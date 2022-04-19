267 новых случаев коронавируса выявили на Среднем Урале

Ещё 267 случаев ковида выявили в Свердловской области. Общее число инфицированных COVID-19 с начала пандемии достигло 436 953.
Выздоровел за всё время 421 871 свердловчанин, в том числе 1001 — за последние сутки. Госпитализировано ещё 119 человек.
С начала пандемии скончались 10 683 гражданина с подтверждённым диагнозом. За последние 24 часа зафиксировано 4 летальных исхода, сообщает федеральный оперштаб.
Сутками ранее стало известно о 270 новых случаях COVID-19.
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