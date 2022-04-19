267 новых случаев коронавируса выявили на Среднем Урале

Сутками ранее стало известно о 270 новых случаях COVID-19. Фото: Галина Соловьёва

Ещё 267 случаев ковида выявили в Свердловской области. Общее число инфицированных COVID-19 с начала пандемии достигло 436 953.

Выздоровел за всё время 421 871 свердловчанин, в том числе 1001 — за последние сутки. Госпитализировано ещё 119 человек.

С начала пандемии скончались 10 683 гражданина с подтверждённым диагнозом. За последние 24 часа зафиксировано 4 летальных исхода, сообщает федеральный оперштаб.

Сутками ранее стало известно о 270 новых случаях COVID-19.