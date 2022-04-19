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Общество / Здравоохранение и здоровье
19 апреля 2022, 13:50

Накануне 9 Мая екатеринбургские врачи проведут медицинские осмотры ветеранов

  Юлия Пастух
Ветеран и врач.

К пожилым людям приедут терапевты, неврологи, хирурги, офтальмологи. Фото: департамент информполитики губернатора Свердловской области

Свердловский областной госпиталь для ветеранов войн и Центральная городская клиническая больница № 6 традиционно накануне празднования Дня Победы проведут медицинские осмотры и лечение ветеранов Великой Отечественной войны.

Врачебные бригады укомплектованы терапевтами, неврологами, хирургами, офтальмологами.

"Пациент осматривается врачами, ему назначается необходимое лечение и обследование. Медицинская сестра снимает ЭКГ, производит забор анализов: общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимический анализ крови. Все последующие дни медицинская сестра выполняет назначения лечащего врача, выезжая на дом к пациенту. В среднем длительность лечения составляет 10–12 дней, кроме выходных", — отметил заведующий отделением "Стационар на дому" Свердловского областного психоневрологического госпиталя для ветеранов войн Кирилл Бардаков.

Ежегодно врачи госпиталя для ветеранов войн и ЦГКБ № 6проезжают более 55 тысяч километров и оказывают медицинскую помощь свыше 4 тысячам ветеранов боевых действий. 

Стоит отметить, врачи также рассказывают пациентам и их родственникам об основах правильного питания и профилактике различных заболеваний, дают рекомендации по созданию доступной и безопасной среды.

Областная газета Свердловской области

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