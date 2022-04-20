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Общество / Здравоохранение и здоровье
20 апреля 2022, 13:47

За сутки в России на 12,8% снизилось число госпитализированных с коронавирусом

  Юлия Пастух
Ковидный госпиталь

16 200 человек были выписаны из медучреждений. Фото: Павел Ворожцов

За последние 24 часа в России госпитализировали 3 017 человек, что на 12,8% меньше по сравнению с количеством заболевших 19 апреля.

Выявленных случаев коронавируса в России за сутки — 9 195. 

16 200 человек были выписаны из медучреждений, что на 3,4% меньше по сравнению с прошлыми сутками. 233 заражённых скончались, передаёт оперштаб.

Напомним, вчера в России зарегистрировали 8 640 новых случаев COVID-19.

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Областная газета Свердловской области

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