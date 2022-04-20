За сутки в России на 12,8% снизилось число госпитализированных с коронавирусом

За последние 24 часа в России госпитализировали 3 017 человек, что на 12,8% меньше по сравнению с количеством заболевших 19 апреля.
Выявленных случаев коронавируса в России за сутки — 9 195.
16 200 человек были выписаны из медучреждений, что на 3,4% меньше по сравнению с прошлыми сутками. 233 заражённых скончались, передаёт оперштаб.
Напомним, вчера в России зарегистрировали 8 640 новых случаев COVID-19.
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