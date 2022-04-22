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Общество / Здравоохранение и здоровье
22 апреля 2022, 13:24

За сутки в Свердловской области выявили 295 новых пациентов с ковидом

Девушка в маске

За всё время пандемии на Среднем Урале было зарегистрировано 437 820 пациентов с COVID-19. Фото: Галина Соловьёва

Число подтверждённых случаев коронавируса в Свердловской области увеличилось за день на 295. Из них 79 человек были доставлены в больницы.

За всё время пандемии на Среднем Урале было зарегистрировано 437 820 пациентов с COVID-19. При этом 423 235 случаев заболевания завершились выздоровлением, из них 337 — за минувшие сутки. На лечении сейчас остаётся 3 890 свердловчан.

Кроме того, от опасной болезни скончались ещё 5 человек. В сумме от коронавируса умерли 10 695 жителей Свердловской области.

Отметим, что сутками ранее на Среднем Урале выявили 284 новых пациента с коронавирусом.

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Областная газета Свердловской области

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