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Общество / Здравоохранение и здоровье
22 апреля 2022, 13:50

С коронавирусом за сутки госпитализировано 2 660 россиян

ковидный госпиталь

За день в Москве выявили 644 новых пациентов с ковидом, в Санкт-Петербурге — 608, в Московской области — 440. Фото: Павел Ворожцов

Федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом в России зарегистрировал 9 001 нового пациента за сутки. Общее количество подтверждённых случаев коронавируса составляет 18 119 862.

За день в Москве выявили 644 новых пациентов с ковидом, в Санкт-Петербурге — 608, в Московской области — 440. На Среднем Урале число заражённых за сутки составило 295 человек.

По всей России с коронавирусом было госпитализировано ещё 2 660 человек. При этом вылечились от коронавируса за сутки 13 480 россиян. Всего в стране зарегистрировано 18 119 862 случая выздоровления от ковида.

Также оперштаб сообщает о смерти ещё 195 пациентов. За всё время пандемии болезнь унесла жизни 374 563 россиян.

Напомним, что за прошлые сутки коронавирусом заразились 8 875 жителей России.

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Областная газета Свердловской области

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