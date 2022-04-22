С коронавирусом за сутки госпитализировано 2 660 россиян

За день в Москве выявили 644 новых пациентов с ковидом, в Санкт-Петербурге — 608, в Московской области — 440. Фото: Павел Ворожцов

Федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом в России зарегистрировал 9 001 нового пациента за сутки. Общее количество подтверждённых случаев коронавируса составляет 18 119 862.

За день в Москве выявили 644 новых пациентов с ковидом, в Санкт-Петербурге — 608, в Московской области — 440. На Среднем Урале число заражённых за сутки составило 295 человек.

По всей России с коронавирусом было госпитализировано ещё 2 660 человек. При этом вылечились от коронавируса за сутки 13 480 россиян. Всего в стране зарегистрировано 18 119 862 случая выздоровления от ковида.

Также оперштаб сообщает о смерти ещё 195 пациентов. За всё время пандемии болезнь унесла жизни 374 563 россиян.

Напомним, что за прошлые сутки коронавирусом заразились 8 875 жителей России.