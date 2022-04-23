За сутки на Среднем Урале выявили более 300 случаев COVID-19

Ещё 303 случая ковида выявили в Свердловской области. Общее число инфицированных COVID-19 с начала пандемии достигло 438 123.
Выздоровели за всё время 423 546 свердловчан, в том числе 311 — за последние сутки. Госпитализирован ещё 51 человек.
С начала пандемии скончались 10 698 граждан с подтверждённым диагнозом. За последние 24 часа зафиксировано 3 летальных исхода, сообщает федеральный оперштаб.
Сутками ранее стало известно о 295 новых случаях COVID-19.
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