Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
23 апреля 2022, 13:08

За сутки на Среднем Урале выявили более 300 случаев COVID-19

коронавирус

Сутками ранее стало известно о 295 новых случаях COVID-19. Фото: Галина Соловьёва

Ещё 303 случая ковида выявили в Свердловской области. Общее число инфицированных COVID-19 с начала пандемии достигло 438 123.

Выздоровели за всё время 423 546 свердловчан, в том числе 311 — за последние сутки. Госпитализирован ещё 51 человек.

С начала пандемии скончались 10 698 граждан с подтверждённым диагнозом. За последние 24 часа зафиксировано 3 летальных исхода, сообщает федеральный оперштаб.

Сутками ранее стало известно о 295 новых случаях COVID-19.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
23.04.2022, 18:08 / Общество
В Екатеринбурге потеплеет до +21 градуса
23.04.2022, 18:07 / Спорт
"Урал" обыграл "Уфу" в матче чемпионата России
23.04.2022, 17:45 / Спорт
В Екатеринбурге стартуют Всероссийские соревнования по хоккею "Кубок Владислава Третьяка"
23.04.2022, 17:04 / Общество
Екатеринбургские паломники получили Благодатный огонь
23.04.2022, 16:14 / Экономика
Банки могут обязать возвращать украденные мошенниками деньги за 30 дней