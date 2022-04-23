За сутки на Среднем Урале выявили более 300 случаев COVID-19

Сутками ранее стало известно о 295 новых случаях COVID-19. Фото: Галина Соловьёва

Ещё 303 случая ковида выявили в Свердловской области. Общее число инфицированных COVID-19 с начала пандемии достигло 438 123.

Выздоровели за всё время 423 546 свердловчан, в том числе 311 — за последние сутки. Госпитализирован ещё 51 человек.

С начала пандемии скончались 10 698 граждан с подтверждённым диагнозом. За последние 24 часа зафиксировано 3 летальных исхода, сообщает федеральный оперштаб.

Сутками ранее стало известно о 295 новых случаях COVID-19.