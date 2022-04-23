Коронавирус выявили ещё у 8 829 россиян

За последние сутки коронавирус в России выявили у 8 829 человек. Суммарное количество подтверждённых случаев заболевания с начала пандемии достигло 18 128 691.
Выздоровели и выписались из больниц ещё 13 030 человек. За сутки скончался 171 ковид-пациент. Госпитализированы за последние 24 часа 2 682 россиянина.
Записаться на вакцинацию можно на портале Госуслуги и по телефонам 122 или 8-800-2000-112.
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