Коронавирус выявили ещё у 8 829 россиян

Госпитализированы за последние 24 часа 2 682 россиянина. Фото: Галина Соловьёва

За последние сутки коронавирус в России выявили у 8 829 человек. Суммарное количество подтверждённых случаев заболевания с начала пандемии достигло 18 128 691.

Выздоровели и выписались из больниц ещё 13 030 человек. За сутки скончался 171 ковид-пациент. Госпитализированы за последние 24 часа 2 682 россиянина.

Записаться на вакцинацию можно на портале Госуслуги и по телефонам 122 или 8-800-2000-112.