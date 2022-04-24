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Общество / Здравоохранение и здоровье
24 апреля 2022, 13:45

Эдуард Россель предложил проверить ВОЗ на причастность к возникновению COVID-19

  Юлия Пастух
Эдуард Россель

Первый губернатор Свердловской области разделил мнение руководства Курганской области. Фото: Галина Соловьёва

Экс-губернатор Свердловской области, сенатор Российской Федерации Эдуард Россель предложил проверить Всемирную организацию здравоохранения на причастность к возникновению COVID-19. 

"За массовые смерти, за экономический коллапс в мире должны ответить те, кто был заинтересован в развязывании биологической войны! ВОЗ уже давно дискредитировала себя, а после событий 2019-2022 года, безусловно, требуется серьёзное расследование всех её действий и лиц, которые стояли за организацией, финансируя это преступление века и его информационную поддержку!", — написал сенатор в своём Telegram-канале.

Пост был написан в поддержку губернатора Курганской области Вадима Шумкова, который заявил о возможной причастности ВОЗ к возникновению COVID-19: "Пандемия должна закончиться международным трибуналом над её зачинателями. В отношении самого вируса, полагаю, главные "открытия" ещё далеко впереди. Мне 50 лет, я учился в советской школе, где не было "Тик-Тока" или "клипового" восприятия. А в классическом университете мы изучали логику и критичное мышление. Возможно, поэтому в то, что был некий "нулевой" китайский пациент, который пошёл на рынок и съел летучую мышь, после чего вдруг заболел весь мир, я не верю".

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Областная газета Свердловской области

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