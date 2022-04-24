Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
24 апреля 2022, 17:16

Роспотребнадзор сообщил о низком уровне риска завоза неизвестного гепатита из-за рубежа

  Юлия Пастух
Лаборатория Роспотребнадзора

В мире было зарегистрировано почти 170 случаев заболевания. Фото: Павел Ворожцов

Роспотребнадзор сообщил об отсутствии на сегодняшний день в России случаев заболевания острым гепатитом неизвестной этиологии, который, по сообщению ВОЗ, был выявлен у детей в 12 странах мира.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, было зарегистрировано почти 170 случаев заболевания.

Риск завоза гепатита в Россию Роспотребнадзор оценивает как крайне низкий, так как с большинством стран, где были выявлены случаи заболевания, ограничено авиасообщение, — передаёт РИА Новости.

В настоящее время принимается весь необходимый комплекс мер, включая повышенный контроль на санитарно-карантинных пунктах, отмечают в пресс-службе Роспотребнадзора.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
24.04.2022, 23:05 / Спорт
"Уралочка-НТМК" победила на выезде "Динамо-Ак Барс" в первом матче полуфинала чемпионата России
24.04.2022, 20:56 / Общество
В посёлке близ Горного Щита тушат крупный пожар на площади 5 гектаров
24.04.2022, 17:58 / Спорт
В Свердловской области аккредитовали три новые спортивные федерации
24.04.2022, 17:39 / Общество
В Екатеринбурге идёт Пасхальный крестный ход. Фоторепортаж
24.04.2022, 17:16 / Общество
Роспотребнадзор сообщил о низком уровне риска завоза неизвестного гепатита из-за рубежа