Роспотребнадзор сообщил о низком уровне риска завоза неизвестного гепатита из-за рубежа

В мире было зарегистрировано почти 170 случаев заболевания. Фото: Павел Ворожцов

Роспотребнадзор сообщил об отсутствии на сегодняшний день в России случаев заболевания острым гепатитом неизвестной этиологии, который, по сообщению ВОЗ, был выявлен у детей в 12 странах мира.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, было зарегистрировано почти 170 случаев заболевания.

Риск завоза гепатита в Россию Роспотребнадзор оценивает как крайне низкий, так как с большинством стран, где были выявлены случаи заболевания, ограничено авиасообщение, — передаёт РИА Новости.

В настоящее время принимается весь необходимый комплекс мер, включая повышенный контроль на санитарно-карантинных пунктах, отмечают в пресс-службе Роспотребнадзора.