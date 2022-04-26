За неделю почти 400 свердловчан пострадали от укусов клещей

Случаев заболевания населения клещевыми инфекциями не зафиксировано. Фото: Александр Исаков

В Свердловской области уже зарегистрировано 437 пострадавших от присасывания клещей (за аналогичный период 2021 года — 2057 случаев). Из них 119 — дети в возрасте до 17 лет.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, клещи нападали на жителей в 45 свердловских муниципалитетах. В Екатеринбурге от укусов членистоногих пострадали 143 человека. Отмечается, что случаев заболевания населения клещевыми инфекциями нет.

Санврачи напоминают, что самой надёжной защитой от клещевого энцефалита является вакцинация. За счёт различных источников финансирования в этом году проведено 34 019 вакцинаций и 85 563 ревакцинации.

Добавим, в 2022 году на Среднем Урале запланировано проведение акарицидных обработок на территории 10 100 га. Обработка от клещей уже началась в парках Екатеринбурга. Одними из первых площадок стали дендрарии, расположенные на улицах 8 Марта и Первомайской.