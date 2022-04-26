Свердловские медики спасли мужчину, перенёсшего клиническую смерть

По словам пациента, у него никогда не было проблем с сердцем. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Спасти пациента, который перенёс состояние клинической смерти, удалось благодаря эффективному взаимодействию сотрудников Камышловской центральной районной больницы, Территориального центра медицины катастроф и Свердловской областной клинической больницы № 1.

54-летний житель Камышлова, сидя на диване, вдруг потерял сознание. Супруга не растерялась и сразу позвала на помощь живущую по соседству родственницу, которая раньше работала в отделении скорой помощи и регулярно отрабатывает навыки проведения реанимации на базе учебного центра ТЦМК. Пока женщина проводила реанимацию, приехала скорая (через 7 минут).

Врачи приняли решение транспортировать пациента в больницу Екатеринбурга при помощи авиамедицинской бригады Территориального центра медицины катастроф. Во время полёта его подключили к аппарату ИВЛ. В СОКБ № 1 мужчине сделали коронарографию и обнаружили закупорку сосуда тромбом, что стало причиной инфаркта. Пациенту сразу же сделали стентирование. После этого врачи начали интенсивную терапию постреанимационной болезни. Когда мужчина вернулся в сознание, его отключили от ИВЛ и перевели в отделение неотложной кардиологии.

"Пациент в рубашке родился. Ему повезло, что рядом оказалась родственница с опытом работы в скорой помощи, которая сразу же начала проводить сердечно-лёгочную реанимацию. Как описано в медицинской литературе, в случае клинической смерти необратимые изменения в клетках коры головного мозга начинаются в среднем через 5-7 минут", – пояснил заведующий реанимационно-анестезиологическим отделением СОКБ № 1 Александр Левит.

Стоит отметить, по словам мужчины, у него никогда не было проблем с сердцем. Случай стал полной неожиданностью для всей его семьи.