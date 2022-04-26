В России на 184,3% выросло число госпитализированных с коронавирусом

11 899 человек были выписаны из медучреждений. Фото: Павел Ворожцов

За последние 24 часа в России госпитализировали 3 161 человека, что на 184,3% больше по сравнению с количеством заболевших 25 апреля.

Выявленных случаев коронавируса в России за сутки — 7 107.

11 899 человек были выписаны из медучреждений, что на 34,4% больше по сравнению с прошлыми сутками. 176 заражённых скончались, передаёт оперштаб.

Напомним, вчера в России зарегистрировали 7 651 новый случай COVID-19.