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Общество / Здравоохранение и здоровье
26 апреля 2022, 13:48

В России на 184,3% выросло число госпитализированных с коронавирусом

  Юлия Пастух
врач в маске

11 899 человек были выписаны из медучреждений. Фото: Павел Ворожцов

За последние 24 часа в России госпитализировали 3 161 человека, что на 184,3% больше по сравнению с количеством заболевших 25 апреля.

Выявленных случаев коронавируса в России за сутки — 7 107. 

11 899 человек были выписаны из медучреждений, что на 34,4% больше по сравнению с прошлыми сутками. 176 заражённых скончались, передаёт оперштаб.

Напомним, вчера в России зарегистрировали 7 651 новый случай COVID-19.

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