В России выявили 7 705 новых случаев COVID-19

За последние сутки проведено 153 тысячи тестов на коронавирус. Фото: Павел Ворожцов

За последние сутки коронавирус в России выявили у 7 705 человек. Суммарное количество подтверждённых случаев заболевания с начала пандемии достигло 18 159 600.

Выздоровели и выписались из больниц ещё 11 477 человек. За сутки скончалось 163 ковид-пациента. Госпитализированы за последние 24 часа 2 986 россиян.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 289,8 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 153 тысячи тестов на коронавирус.