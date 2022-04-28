В России на 13% снизилось число госпитализированных с коронавирусом

За последние 24 часа в России госпитализировано 2 596 человек, что на 13% меньше по сравнению с количеством заболевших 27 апреля.
Выявленных случаев коронавируса в России за сутки — 7 681.
11 063 человека были выписаны из медучреждений, что на 15,7% меньше по сравнению с прошлыми сутками. 166 заражённых скончались, передаёт оперштаб.
Напомним, вчера в России зарегистрировали 7 705 новых случаев COVID-19.
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Публикуем официальную информацию о заболевших новой коронавирусной инфекцией