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Общество / Здравоохранение и здоровье
28 апреля 2022, 14:27

В России на 13% снизилось число госпитализированных с коронавирусом

  Юлия Пастух
Больница

Выявленных случаев коронавируса в РФ за сутки — 7 681. Фото: Галина Соловьёва

За последние 24 часа в России госпитализировано 2 596 человек, что на 13% меньше по сравнению с количеством заболевших 27 апреля.

Выявленных случаев коронавируса в России за сутки — 7 681. 

11 063 человека были выписаны из медучреждений, что на 15,7% меньше по сравнению с прошлыми сутками. 166 заражённых скончались, передаёт оперштаб.

Напомним, вчера в России зарегистрировали 7 705 новых случаев COVID-19.

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Областная газета Свердловской области

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