Свердловские власти ослабили масочный режим в регионе

Новым указом власти сократили перечень мест массового скопления людей, где ношение защитных масок является обязательным. Фото: Алексей Кунилов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внёс изменения в указ № 100 о режиме повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите от коронавируса. Согласно документу, в регионе ослабляется действие масочного режима.

Новым указом власти сократили перечень мест массового скопления людей, где ношение защитных масок является обязательным.

Как сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом в Свердловской области, носить маски теперь необходимо только в зданиях, строениях и помещениях, где при определённых условиях может одновременно находиться более 50 человек. Соответствующий документ будет опубликован на официальном портале правовой информации Свердловской области.

Напомним, сутками ранее на Среднем Урале было выявлено 248 новых пациентов, подхвативших ковид.