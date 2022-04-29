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Общество / Здравоохранение и здоровье
29 апреля 2022, 13:40

В Свердловской области подтвердили 253 новых пациента с коронавирусом

мужчины в масках

В общей сложности в регионе подтверждено 439 719 случаев заражения инфекцией. Фото: Галина Соловьёва

На Среднем Урале выявили ещё 253 человека, подхвативших COVID-19. В общей сложности в регионе подтверждено 439 719 случаев заражения инфекцией.

За сутки было госпитализировано 55 свердловчан с ковидом. При этом вылечились от коронавируса ещё 253 жителя региона. Всего 425 170 случаев заболевания завершились выздоровлением. На лечении остаются 3 835 свердловчан.

Кроме того, за последние 24 часа ковид унёс жизни трёх свердловчан. За всё время пандемии от коронавируса умерли 10 714 жителей региона.

Напомним, сутками ранее на Среднем Урале было выявлено 248 случаев ковида.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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