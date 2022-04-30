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Общество / Здравоохранение и здоровье
30 апреля 2022, 13:46

На Среднем Урале ковид подхватили еще 239 человек

девочка в маске

Побороть коронавирус смогли еще 249 человек. Фото: Галина Соловьева

За прошедшие 24 часа в Свердловской области было зарегистрировано 239 новых пациентов с коронавирусом. В сумме на Среднем Урале подтверждено 439 958 случаев коронавируса с начала пандемии.

Еще 249 человек смогли побороть инфекцию, а общее число выздоровевших свердловчан составляет 425 419. При этом за минувшие сутки с коронавирусом было госпитализировано 59 жителей региона.

Кроме того, еще три человека не смогли победить инфекцию и скончались. В общей сложности COVID-19 унес жизни 10 717 свердловчан.

Напомним, сутками ранее в регионе было выявлено 253 новых пациентов с ковидом.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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