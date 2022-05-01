За сутки на Среднем Урале выявили 231 случай COVID-19

Сутками ранее стало известно о 239 новых случаях COVID-19. Фото: Галина Соловьева

Еще 231 случай ковида выявили в Свердловской области. Общее число инфицированных COVID-19 с начала пандемии достигло 440 189.

Выздоровело за все время 425 653 свердловчан, в том числе 244 — за последние сутки. Госпитализировано еще 11 человек.

С начала пандемии скончались 10 719 граждан с подтвержденным диагнозом. За последние 24 часа зафиксировано 2 летальных исхода, сообщает федеральный оперштаб.

Сутками ранее стало известно о 239 новых случаях COVID-19.

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