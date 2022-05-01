В России выявили 7 047 новых случаев COVID-19

За последние сутки коронавирус в России выявили у 7 047 человек. Суммарное количество подтвержденных случаев заболевания с начала пандемии достигло 18 189 401.
Выздоровели и выписались из больниц еще 8 733 человека. За сутки скончалось 147 ковид-пациентов. Госпитализированы за последние 24 часа 1 442 россиянина.
По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 290,6 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведена 171 тысяча тестов на коронавирус.
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