На Среднем Урале коронавирус подхватили еще 208 человек

Общее число инфицированных составляет 440 397. Фото: Галина Соловьева

За минувшие сутки в Свердловской области было зарегистрировано 208 новых пациентов с ковидом. Общее число инфицированных составляет 440 397.

Выздоровело за день еще 226 человек. В сумме в регионе зафиксировано 425 889 случаев выздоровления от коронавируса. На лечении при этом остаются 3 787 свердловчан.

Кроме того, зарегистрировано еще 2 смерти пациентов, подхвативших COVID-19. За все время пандемии от коронавируса скончался 10 721 житель Свердловской области.

Напомним, днем ранее на Среднем Урале был выявлен 231 новый пациент.