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Общество / Здравоохранение и здоровье
2 мая 2022, 14:21

На Среднем Урале коронавирус подхватили еще 208 человек

Девушка в маске

Общее число инфицированных составляет 440 397. Фото: Галина Соловьева

За минувшие сутки в Свердловской области было зарегистрировано 208 новых пациентов с ковидом. Общее число инфицированных составляет 440 397.

Выздоровело за день еще 226 человек. В сумме в регионе зафиксировано 425 889 случаев выздоровления от коронавируса. На лечении при этом остаются 3 787 свердловчан.

Кроме того, зарегистрировано еще 2 смерти пациентов, подхвативших COVID-19. За все время пандемии от коронавируса скончался 10 721 житель Свердловской области.

Напомним, днем ранее на Среднем Урале был выявлен 231 новый пациент. 

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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