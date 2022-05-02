За сутки с коронавирусом госпитализировали 1 152 россиянина

В России за последние 24 часа было зарегистрировано 6 207 новых пациентов с коронавирусом, а суммарное число инфицированных приближается к 18,2 млн человек. В больницы доставлено 1 152 жителя страны.
По данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом в России, в Москве насчитывается 334 новых пациента, в Санкт-Петербурге — 393 зараженных, а в Московской области — 173. Отметим, что в Свердловской области подтверждено 208 новых заболевших.
Выздоровело за сутки 7 502 россиянина. В сумме по России подтверждено 17 556 220 случаев выздоровления.
При этом скончались от коронавируса еще 136 человек. За все время пандемии болезнь унесла жизни 376 167 россиян.
Напомним, сутками ранее в России зафиксировали 7 047 новых зараженных ковидом пациентов.
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