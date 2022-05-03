Ученые УрФУ завершили разработку препарата для лечения осложнений сахарного диабета

Ученые уже заключили договор с российской фармкомпанией на привлечение инвестиций и вывод препарата на рынок. Фото: сайт УрФУ

УрФУ совместно с Волгоградским государственным медуниверситетом разработали препарат для профилактики и лечения осложнений сахарного диабета под условным названием АВ-19. Ученые уже заключили договор с российской фармкомпанией на привлечение инвестиций и вывод препарата на рынок.

Также у создателей лекарства есть три патента: на способ получения вещества, обладающего антигликирующей активностью, на способ получения фармацевтической композиции на его основе и на применение в качестве средства лечения и профилактики поздних осложнений сахарного диабета.

"В настоящее время фармкомпания с нашим непосредственным научно-технологическим сопровождением организует выпуск опытно-промышленной партии готовой лекарственной формы в виде капсул в требуемых дозах и необходимом количестве и подготовку регистрационного досье для сертификации препарата и получения разрешения Минздрава РФ на проведение клинических испытаний", — рассказала старший научный сотрудник проблемной лаборатории физиологически активных веществ УрФУ Светлана Котовская.

Если клинические испытания будут пройдены успешно, на отечественном рынке появится уникальный препарат, блокирующий основные пути развития и прогрессирования поздних осложнений сахарного диабета — аналогов у него нет нигде в мире. Как пояснили в пресс-службе УрФУ, люди с сахарным диабетом становятся инвалидами в основном из-за воздействия гипергликемии и реакции гликирования белков на органы и ткани человека. Впоследствии это приводит к поражению нервной системы, почечной и сердечной недостаточности.

Препарат разрабатывался уже около 5 лет.

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