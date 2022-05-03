На Среднем Урале зафиксировано 174 новых случая коронавируса — это минимум с июня 2021 года

Вылечился от коронавируса за последний день еще 201 житель региона. Фото: Галина Соловьева

За прошедшие сутки в Свердловской области было выявлено 174 новых пациента с коронавирусом. Последний раз столь низкая суточная заболеваемость была зарегистрирована 21 июня 2021 года.

Вылечился от коронавируса за последний день еще 201 житель региона. Всего на Среднем Урале зарегистрировано 426 090 случаев выздоровления от ковида. При этом на лечении остаются 3 759 человек.

Госпитализировано за сутки всего 6 свердловчан. Общее количество подтвержденных случаев коронавируса за все время пандемии в регионе составляет 440 571.

Также за прошедшие 24 часа от ковида умер один человек. В сумме болезнь унесла жизни 10 722 свердловчан.

Напомним, днем ранее на Среднем Урале было выявлено 208 новых пациентов.