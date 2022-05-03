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Общество / Здравоохранение и здоровье
3 мая 2022, 13:33

Официальную ковидную статистику пополнили еще 5 466 россиян

Мужчина в маске

В Москве за минувшие сутки коронавирусом заболели 250 человек, в Санкт-Петербурге — 356, а в Московской области — 127. Фото: Галина Соловьева

Федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом в России зарегистрировал еще 5 466 заболевших. За все время пандемии в стране ковид подхватили 18 201 074 раз.

В Москве за минувшие сутки коронавирусом заболели 250 человек, в Санкт-Петербурге — 356, а в Московской области — 127. Отметим, что в Свердловской области суточная заболеваемость составляет 174 человека.

По всей стране был госпитализирован 1 441 человек. При этом победили инфекцию еще 7 052 жителя страны, а в целом количество случаев выздоровления составляет 17 563 272.

За день болезнь унесла жизни 125 россиян. В общей сложности жертвами коронавируса стали 376 292 жителей России.

Напомним, днем ранее по всей стране было зарегистрировано 6 207 новых пациентов с COVID-19.

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Областная газета Свердловской области

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