В России выявили 5 011 новых случаев COVID-19

За последние сутки проведено 93 тысячи тестов на коронавирус. Фото: Галина Соловьева

За последние сутки коронавирус в России выявили у 5 011 человек. Суммарное количество подтвержденных случаев заболевания с начала пандемии достигло 18 211 178.

Выздоровели и выписались из больниц еще 8 723 человека. За сутки скончалось 139 ковид-пациентов. Госпитализированы за последние 24 часа 3 248 россиян.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 290,9 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 93 тысячи тестов на коронавирус.