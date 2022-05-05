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5 мая 2022, 13:09

В России выявили 5 011 новых случаев COVID-19

коронавирус

За последние сутки проведено 93 тысячи тестов на коронавирус. Фото: Галина Соловьева

За последние сутки коронавирус в России выявили у 5 011 человек. Суммарное количество подтвержденных случаев заболевания с начала пандемии достигло 18 211 178.

Выздоровели и выписались из больниц еще 8 723 человека. За сутки скончалось 139 ковид-пациентов. Госпитализированы за последние 24 часа 3 248 россиян.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 290,9 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 93 тысячи тестов на коронавирус.

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