Врачи Артемовского района провели выезную диспансеризацию жителей

Для людей организовали исследования в офтальмологическом, пульмонологическом и маммографическом мобильных комплексах. Фото: департамент информполитики губернатора Свердловской области

Врачи, студенты-медики и мобильные медицинские комплексы всероссийского проекта "#ДоброВСело" провели диспансеризацию жителей самого большого и самого отдаленного от города поселка Артемовского района Свердловской области — Красногвардейского.

Для людей организовали исследования в офтальмологическом, пульмонологическом и маммографическом мобильных комплексах, а также прием узких специалистов: маммолога-онколога, офтальмолога, хирурга, терапевта, гинеколога, кардиолога и эндокринолога.

Фото: департамент информполитики губернатора Свердловской области

Для людей, переболевших коронавирусом, специалисты Артемовской ЦРБ организовали дополнительные исследования — углубленную диспансеризацию.

"Профилактика неинфекционных заболеваний и осложнений новой коронавирусной инфекции — приоритет в работе системы здравоохранения страны, области, в работе каждого лечебного учреждения. Проект "#ДоброВСело" — это прекрасная возможность для жителей самых отдаленных сельских территорий проверить состояние здоровья, получить рекомендации врачей. Такую заботу о себе уже положительно оценили наши пациенты из восьми сел, куда медики проекта приезжали в прежние годы", — отметил главный врач Артемовской ЦРБ Андрей Карташов.

Стоит отметить, в этом году выездная медицинская профилактическая работа в Свердловской области началась в апреле, когда стихла пандемия COVID-19. Поселок Красногвардейский стал одним из первых населенных пунктов, где прошла диспансеризация.