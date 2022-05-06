В России на 12,4% снизилось число госпитализированных с коронавирусом

9 408 человек были выписаны из медучреждений. Фото: Станислав Мищенко

За последние 24 часа в России госпитализировали 2 845 человек, что на 12,4% меньше по сравнению с количеством заболевших 5 мая.

Выявленных случаев коронавируса в России за сутки — 5 541.

9 408 человек были выписаны из медучреждений, что на 7,9% больше по сравнению с прошлыми сутками. 136 зараженных скончались, передает оперштаб.

Напомним, вчера в России зарегистрировали 5 011 новых случаев COVID-19.