В России выявили 5 447 новых случаев COVID-19

За последние сутки коронавирус в России выявили у 5 447 человек. Суммарное количество подтвержденных случаев заболевания с начала пандемии достигло 18 227 666.
Выздоровели и выписались из больниц еще 6 682 человека. За сутки скончалось 118 ковид-пациентов. Госпитализированы за последние 24 часа 1 308 россиян.
По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 291,5 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 168 тысяч тестов на коронавирус.
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