В Свердловской области коронавирусом заразились еще 124 человека

Сутками ранее стало известно о 121 новом случае COVID-19. Фото: Галина Соловьева

Еще 124 случая ковида выявили в Свердловской области. Общее число инфицированных COVID-19 с начала пандемии достигло 441 210.

Выздоровело за все время 426 877 свердловчан, в том числе 148 — за последние сутки. Госпитализировано еще 14 человек.

С начала пандемии скончались 10 729 граждан с подтвержденным диагнозом. За последние 24 часа зафиксировано 2 летальных исхода, сообщает федеральный оперштаб.

Сутками ранее стало известно о 121 новом случае COVID-19.