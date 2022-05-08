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8 мая 2022, 13:13

В Свердловской области коронавирусом заразились еще 124 человека

коронавирус

Сутками ранее стало известно о 121 новом случае COVID-19. Фото: Галина Соловьева

Еще 124 случая ковида выявили в Свердловской области. Общее число инфицированных COVID-19 с начала пандемии достигло 441 210.

Выздоровело за все время 426 877 свердловчан, в том числе 148 — за последние сутки. Госпитализировано еще 14 человек.

С начала пандемии скончались 10 729 граждан с подтвержденным диагнозом. За последние 24 часа зафиксировано 2 летальных исхода, сообщает федеральный оперштаб.

Сутками ранее стало известно о 121 новом случае COVID-19.

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