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Общество / Здравоохранение и здоровье
9 мая 2022, 14:38

В России выявили еще 5 030 случаев COVID-19

коронавирус

На сегодняшний день проведено свыше 291,6 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. Фото: Галина Соловьева

За последние сутки коронавирус в России выявили у 5 030 человек. Выздоровели и выписались из больниц еще 5 959 человек.

За сутки скончались 103 ковид-пациента. Госпитализированы за последние 24 часа 1 218 человек (на 7% меньше по сравнению с 8 мая).

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 291,6 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки сделано 114 тысяч тестов на коронавирус.

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