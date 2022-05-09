В России выявили еще 5 030 случаев COVID-19

На сегодняшний день проведено свыше 291,6 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. Фото: Галина Соловьева

За последние сутки коронавирус в России выявили у 5 030 человек. Выздоровели и выписались из больниц еще 5 959 человек.

За сутки скончались 103 ковид-пациента. Госпитализированы за последние 24 часа 1 218 человек (на 7% меньше по сравнению с 8 мая).

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 291,6 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки сделано 114 тысяч тестов на коронавирус.