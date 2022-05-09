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9 мая 2022, 14:40

На Среднем Урале ковидом заразились еще 129 человек

коронавирус

Сутками ранее стало известно о 124 новых случаях COVID-19. Фото: Галина Соловьева

Еще 129 случаев ковида выявили в Свердловской области. Общее число инфицированных COVID-19 с начала пандемии достигло 441 339.

Выздоровело за все время 427 020 свердловчан, в том числе 143 — за последние сутки. Госпитализировано еще 17 человек.

С начала пандемии скончались 10 730 граждан с подтвержденным диагнозом. За последние 24 часа зафиксирован 1 летальный исход, сообщает федеральный оперштаб.

Сутками ранее стало известно о 124 новых случаях COVID-19.

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Областная газета Свердловской области

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