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Общество / Здравоохранение и здоровье
10 мая 2022, 14:08

За сутки в Свердловской области выявили 125 случаев COVID-19

  Юлия Пастух
Больница

138 человек за 24 часа выздоровели. Фото: Галина Соловьева

По данным оперштаба, за последние сутки в Свердловской области еще у 125 граждан подтвердили коронавирус.

138 человек за указанный период выздоровели. Госпитализировали за последние сутки 13 человек с COVID-19, а 1 пациент скончался.

Напомним, вчера в регионе было выявлено 129 случаев коронавируса.

В настоящее время в регионе состояние 90 госпитализированных оценивается как тяжелое, 62 из них находятся в реанимации, в том числе 28 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести составляет 482. Остальные находятся в удовлетворительном состоянии. 

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