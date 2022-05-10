За сутки в Свердловской области выявили 125 случаев COVID-19

138 человек за 24 часа выздоровели. Фото: Галина Соловьева

По данным оперштаба, за последние сутки в Свердловской области еще у 125 граждан подтвердили коронавирус.

138 человек за указанный период выздоровели. Госпитализировали за последние сутки 13 человек с COVID-19, а 1 пациент скончался.

Напомним, вчера в регионе было выявлено 129 случаев коронавируса.

В настоящее время в регионе состояние 90 госпитализированных оценивается как тяжелое, 62 из них находятся в реанимации, в том числе 28 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести составляет 482. Остальные находятся в удовлетворительном состоянии.