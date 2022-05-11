За сутки в России госпитализировали 1 132 человек с COVID-19

Выздоровели и выписались из больниц еще 5 043 человека. Фото: Галина Соловьева

За последние сутки коронавирус в России выявили у 4 102 человек. Выздоровели и выписались из больниц еще 5 043 человека.

За сутки скончались 98 ковид-пациентов. Госпитализированы за последние 24 часа 1 132 человек, что на 13,2% больше по сравнению с 10 мая.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 291,7 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки сделано 63 тысячи тестов на коронавирус.

Записаться на вакцинацию можно на портале Госуслуги и по телефонам 122 или 8 800 2000-112.