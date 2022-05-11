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11 мая 2022, 13:17

Ковидом заразились еще 122 свердловчанина

коронавирус

Сутками ранее стало известно о 125 новых случаях COVID-19. Фото: Галина Соловьева

Еще 122 случая ковида выявили в Свердловской области. Общее число инфицированных COVID-19 с начала пандемии достигло 441 586.

Выздоровело за все время 427 289 свердловчан, в том числе 131 — за последние сутки. Госпитализировано еще 6 человек.

С начала пандемии скончались 10 733 человека с подтвержденным диагнозом. За последние 24 часа зафиксировано 2 летальных исхода, сообщает федеральный оперштаб.

Сутками ранее стало известно о 125 новых случаях COVID-19.

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Ковидом заразились еще 122 свердловчанина