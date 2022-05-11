Ковидом заразились еще 122 свердловчанина

Еще 122 случая ковида выявили в Свердловской области. Общее число инфицированных COVID-19 с начала пандемии достигло 441 586.
Выздоровело за все время 427 289 свердловчан, в том числе 131 — за последние сутки. Госпитализировано еще 6 человек.
С начала пандемии скончались 10 733 человека с подтвержденным диагнозом. За последние 24 часа зафиксировано 2 летальных исхода, сообщает федеральный оперштаб.
Сутками ранее стало известно о 125 новых случаях COVID-19.
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