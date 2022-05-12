На Среднем Урале зарегистрировано еще 132 случая заражения ковидом

Излечились от коронавируса за последние сутки 154 человека. Фото: Галина Соловьева

За прошедшие сутки в Свердловской области коронавирус выявили у 132 человек. В общей сложности на Среднем Урале насчитывается 441 718 случаев заболевания ковидом.

Излечились от коронавируса за последние сутки 154 человека, а общее число пациентов, поборовших ковид, составляет 427 443. За день с коронавирусом было госпитализировано 144 человек. Всего на лечении остаются 3 542 свердловчанина.

При этом в Свердловской области за прошедшие сутки не зарегистрировано ни одного летального исхода от ковида. За все время пандемии болезнь унесла жизни 10 733 жителей региона.

Напомним, днем ранее на Среднем Урале было выявлено на 10 зараженных меньше — 122 человека.