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Общество / Здравоохранение и здоровье
12 мая 2022, 15:15

Михаил Мурашко высоко оценил опыт медицинской профилактики на Среднем Урале

Михаил Мурашко

Михаил Мурашко выслушал выступление волонтеров Свердловского областного медицинского колледжа, после чего уральский Мойдодыр вручил министру браслет с призывом вести здоровый образ жизни. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко принял участие во Всероссийском форуме "Здоровье нации — основа процветания России", который проходит в Москве. Глава Минздрава ознакомился со стендом Свердловской области, на котором были представлены технологии в сфере медпрофилактики.

Михаил Мурашко выслушал выступление волонтеров Свердловского областного медицинского колледжа, после чего уральский Мойдодыр вручил министру браслет с призывом вести здоровый образ жизни. На самом стенде региона в доступной форме представлен опыт трехуровневой системы оказания медицинской помощи детям, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

"Центр общественного здоровья и медицинской профилактики при подготовке к этому мероприятию грамотно объединил на стенде и свой опыт, и опыт таких значимых медицинских организаций, как Областная детская клиническая больница, Многопрофильный клинический медицинский центр "Бонум", Свердловская областная клиническая больница № 1, Детская городская клиническая больница № 9. Мы гордимся достижениями свердловских медиков в работе с детским населением и рады, что этот опыт получил высокую оценку на федеральном уровне", — уточнил свердловский министр здравоохранения Андрей Карлов.

Организаторами фестиваля выступили федеральный Минздрав и общественная организация "Лига здоровья нации". При организации мероприятия особое внимание было уделено межведомственной работе органов здравоохранения, образования, спорта, культуры и бизнеса. 

Форум "Здоровье нации — основа процветания России" будет идти до пятницы, 13 мая.

Областная газета Свердловской области

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