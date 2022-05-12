Олег Тиньков поставит в Екатеринбурге новейшее оборудование для онкобольных

В уральской столице создадут региональные лабораторные хабы для диагностики рака крови. Фото: Павел Ворожцов

“Фонд семьи Тиньковых”, принадлежащий российскому предпринимателю Олегу Тинькову, до конца 2022 года оснастит новейшим оборудованием для диагностики онкозаболеваний Свердловскую областную клиническую больницу № 1.

Как следует из материалов фонда, в уральской столице, а также в Иркутске будут созданы первые региональные лабораторные хабы для диагностики рака крови. На эти цели выделят 142 млн рублей. В пресс-службе СОКБ № 1 "ОГ" сообщили, что знают о планах фонда из опубликованных документов, но детально вопросы поставки оборудования и участия в программе по развитию диагностики рака в регионах РФ с ними никто не проговаривал.

Общий бюджет программы составляет 391 млн рублей. Программа рассчитана на три года. За это время предприниматель планирует вывести на новый уровень первичную диагностику острого миелоидного лейкоза у взрослых пациентов, своевременно начать лечение, определить прогноз заболевания и показания к проведению трансплантации гемопоэтических стволовых клеток. Все это в результате должно повысить беспрогрессивную выживаемость пациентов с 20% до 40%.

В рамках проекта “Фонд семьи Тиньковых” дооснастит региональные лаборатории современной техникой, расширит диагностические возможности, организовав четкую логистику биообразцов. НИИ ДОГиТ им. Р. М. Горбачевой станет координирующим центром принятия решений, для чего создана единая информационная система.

По планам, проектом за три года будет охвачено не менее 900 пациентов с первично выявленным острым миелоидным лейкозом из регионов. Будет выстроена система "быстрого реагирования" по логистике пациента на разных этапах оказания медицинской помощи.