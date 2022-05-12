В Асбесте начали исследовать клещевые инфекции методом ПЦР

Лаборанты начали исследовать кровососущих насекомых методом ПЦР. Фото: пресс-служба Минздрава Свердловской области

Ровно год назад на базе горбольницы Асбеста открылась современная лаборатория молекулярно-генетических исследований. В период пандемии все ее мощности были направлены на выявление COVID-19 методом ПЦР.

В последние 1,5 месяца заболеваемость коронавирусом в Свердловской области снизилась. Вместе с тем, с приходом теплых дней актуализировалась другая проблема — клещи, которые являются переносчиками опасных заболеваний.

Раньше клещей отправляли в лабораторию инфекционной иммунологии больницы Асбеста, где антиген клещевого энцефалита определяли скрининговым методом-ИФА. Однако такой способ исследования не всегда точен. Поэтому лаборанты начали исследовать кровососущих насекомых методом ПЦР, отмечают в пресс-службе регионального Минздрава.

Кстати, метод полимеразной цепной реакции позволяет обнаружить разные клещевые инфекции: энцефалит, боррелиоз, анаплазмоз и моноцитарный эрлихиоз.

"Преимуществом метода ПЦР является высокая точность результата. Мы работаем с тест-системами, которые реагируют на вирус практически в 100% случаев. Если проба нам показывает, что вирус клещевого энцефалита не выявлен, значит там совсем нет следов", — рассказала заведующая клинико-диагностической лабораторией Марианна Бродовская.

Добавим, современная лаборатория в Асбесте была открыта благодаря нацпроекту "Здравоохранение". Данный проект рассчитан до 2024 года. Его цель — улучшение медицинской инфраструктуры, повышение качества и доступности медпомощи.

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