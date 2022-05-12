Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
12 мая 2022, 18:28

Свердловские врачи спасли пациентку с разрывом аневризмы сонной артерии

  Юлия Пастух
Врачи в больнице

В спасении женщины принимали участие сразу четыре врача реанимационно-анестезиологического отделения. Фото: Павел Ворожцов

Врачи Свердловской областной клинической больницы № 1 спасли жизнь тагильчанке с массивным кровотечением. Его причиной стала достаточно редкая и крайне опасная патология — разрыв аневризмы сонной артерии.

"В большинстве случаев пациенты с таким повреждением погибают. Но в данной ситуации, благодаря слаженной командной работе, в первую очередь наших рентгенохирургов, у пациентки даже не возникло никакого неврологического дефицита. Фантастический случай", — сказала завотделением оториноларингологии и челюстно-лицевой хирургии СОКБ № 1 Ольга Салий.

В первый раз сильнейшее носовое кровотечение у 63-летней жительницы Нижнего Тагила случилось прошлой осенью. Вскоре после этого женщина перенесла инсульт. А в начале этого года снова попала в отделение челюстно-лицевой хирургии Демидовской городской больницы. Оттуда после прохождения компьютерной томографии ее перевели в СОКБ № 1, так как в ходе исследования было выявлено новообразование в носоглотке.

В спасении женщины принимали участие сразу четыре врача реанимационно-анестезиологического отделения областной больницы: Лариса Чугаева, Денис Фуражков, Андрей Купренков и Айдар Исмагилов. 

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
12.05.2022, 20:26 / Спорт
Компания Nike расторгла контракт с ФК "Урал"
12.05.2022, 19:47 / Экономика
Михаил Волков заявил, что Свердловская область выполнит задачу на 2022 год по вводу жилья
12.05.2022, 19:28 / Культура
Второй поток киношколы на Свердловской киностудии запущен
12.05.2022, 18:28 / Общество
Свердловские врачи спасли пациентку с разрывом аневризмы сонной артерии
12.05.2022, 18:10 / Экономика
Президент РФ заявил, что продление льготной ипотеки позволит поддержать строительную отрасль