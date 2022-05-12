Свердловские врачи спасли пациентку с разрывом аневризмы сонной артерии

В спасении женщины принимали участие сразу четыре врача реанимационно-анестезиологического отделения. Фото: Павел Ворожцов

Врачи Свердловской областной клинической больницы № 1 спасли жизнь тагильчанке с массивным кровотечением. Его причиной стала достаточно редкая и крайне опасная патология — разрыв аневризмы сонной артерии.

"В большинстве случаев пациенты с таким повреждением погибают. Но в данной ситуации, благодаря слаженной командной работе, в первую очередь наших рентгенохирургов, у пациентки даже не возникло никакого неврологического дефицита. Фантастический случай", — сказала завотделением оториноларингологии и челюстно-лицевой хирургии СОКБ № 1 Ольга Салий.

В первый раз сильнейшее носовое кровотечение у 63-летней жительницы Нижнего Тагила случилось прошлой осенью. Вскоре после этого женщина перенесла инсульт. А в начале этого года снова попала в отделение челюстно-лицевой хирургии Демидовской городской больницы. Оттуда после прохождения компьютерной томографии ее перевели в СОКБ № 1, так как в ходе исследования было выявлено новообразование в носоглотке.

В спасении женщины принимали участие сразу четыре врача реанимационно-анестезиологического отделения областной больницы: Лариса Чугаева, Денис Фуражков, Андрей Купренков и Айдар Исмагилов.