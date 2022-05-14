Коронавирусом на Среднем Урале заразились еще 147 человек, госпитализировано 57 пациентов

По всей стране за сутки выздоровело 7 378 человек. Фото: Галина Соловьева

По России за прошедшие сутки было выявлено 5 047 новых случаев коронавируса, 147 из которых приходятся на Свердловскую область. Доставлено в больницы 2 498 человек, из них 57 — свердловчане.

В Москве подтверждено еще 402 пациента с ковидом, в Санкт-Петербурге — 315, а в Московской области — 246.

Общее число зарегистрированных случаев коронавируса в Свердловской области достигло 442 тысяч, из которых 427 862 завершились выздоровлением. За прошедший день вылечились от ковида 217 свердловчан.

По всей стране за сутки выздоровело 7 378 человек, а общее число случаев выздоровления составляет 17 640 979. За все время пандемии ковид подхватили 18 255 337 раз.

Кроме того, скончались еще 107 россиян, один из них — житель Свердловской области. В сумме от ковида умер 377 571 пациент, среди которых 10 735 свердловчан.

Напомним, сутками ранее в России было выявлено 4 896 новых пациентов, а на Среднем Урале — 144.