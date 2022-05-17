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Общество / Здравоохранение и здоровье
17 мая 2022, 15:45

Минздрав: Россия обеспечена лекарствами от эпилепсии и заболеваний щитовидной железы

  Юлия Пастух
Таблетки в руках

В обороте — более 2,3 млн упаковок препаратов от эпилепсии и более 11,3 млн — от заболеваний щитовидной железы. Фото: Павел Ворожцов

По данным Минздрава, в России решили проблему с дефицитом лекарств — в настоящее время в обороте находятся более 2,3 млн упаковок препаратов от эпилепсии с международным непатентованным наименованием "Карбамазепин" по 6 торговым наименованиям.

Также в обороте — свыше 11,3 млн упаковок "Левотироксина натрия" для лечения заболеваний щитовидной железы по 4 торговым наименованиям.

Как ранее писала "Областная газета", в начале апреля Минздрав РФ выдал регистрационное удостоверение на отечественный "L-тироксин" ("Левотироксин натрия"), предназначенный для терапии заболеваний щитовидной железы.

Сложная ситуация с наличием лекарств в аптеках сложилась в связи с приостановлением импорта зарубежных лекарственных препаратов в страну. Выходу из дефицита способствовали меры, предпринимаемые властями. В частности, в Свердловской области к середине апреля создали запас жизненно необходимых лекарств.

Областная газета Свердловской области

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