Нацпроект в действии: около 3000 исследований провели врачи екатеринбургской ЦГКБ №3 с помощью новых цифровых маммографов

Фото: ЦГКБ №3

В рамках реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Свердловской области» и национального проекта «Здравоохранение» екатеринбургская ЦГКБ №3 получила два цифровых маммографа на сумму более 11 млн.рублей каждый. С момента установки проведено около 3000 необходимых диагностических исследований.

«Это современное оборудование открывает мощные диагностические возможности для наших пациентов. Оно позволяет получать высококачественные снимки при оптимизированной, максимально низкой лучевой нагрузке, с более высокой скоростью обработки исследований», – отметил главный врач ГАУЗ СО ЦГКБ №3 Антон Старков.

Напомним, что региональная программа модернизации первичного звена здравоохранения, разработанная Минздравом по распоряжению губернатора Евгения Куйвашева, стартовала в 2021 году. На выделенные средства - более 3 миллиардов рублей - в больницах Свердловской области установлено около полутора тысяч единиц современного медицинского оборудования, приобретено 276 единиц автомобильного транспорта для амбулаторной службы и отделений скорой медицинской помощи, возведено 11 модульных фельдшерско-акушерских пунктов и здание общей врачебной практики, капитально отремонтировано 26 объектов двадцати организаций здравоохранения.

Государственная программа укрепляет материально-техническую базу лечебных учреждений области и помогает пациентам получать медицинскую помощи на более высоком уровне, в комфортных условиях.