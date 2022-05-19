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Общество / Здравоохранение и здоровье
19 мая 2022, 10:45

Глава "Ростеха" рассказал президенту РФ о медицинских аппаратах, разработанных на Урале

Владимир Путин провел встречу с Сергеем Чемезовым

Владимир Путин провел встречу с Сергеем Чемезовым. Фото: пресс-служба Кремля

Гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов доложил главе государства Владимиру Путину о результатах работы за 2021 год. В ходе встречи он также представил продукцию, выпускаемую и разрабатываемую предприятиями госкорпорации.

По словам Сергея Чемезова, много сделано в области здравоохранения. В связи с пандемией коронавируса увеличилась доля гражданской продукции. В частности он презентовал президенту аппараты, производимые на Урале:

  • портативный аппарат ИВЛ "Авента-Вита" (разработка Уральского приборостроительного завода): может использоваться и на скорой помощи, и в вертолетах санитарной авиации, в самолетах санитарной авиации, а также в домашних условиях. В конце этого года планируется выпустить в серийное производство и начать продажу;
Фото: АО "КРЭТ"
  • неонатальный аппарат ИВЛ SLE 6000 (разработан инженерами Уральского оптико-механического завода имени Яламова) — новая версия аппарата искусственной вентиляции легких для поддержания дыхания у новорожденных. Отличается от аналогов функцией, исключающей задержку воздуха в легких, и способностью автоматически контролировать сатурацию.
Фото: Уральский оптико-механический завод им. Э. С. Яламова

Полная стенограмма беседы опубликована на сайте Кремля.

Областная газета Свердловской области

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