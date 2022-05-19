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Общество / Здравоохранение и здоровье
19 мая 2022, 13:47

Коронавирус за минувшие сутки подхватили 157 свердловчан

люди в масках

При этом выздоровели за сутки 188 свердловчан. Фото: Галина Соловьева

На Среднем Урале зарегистрировано 157 новых пациентов с коронавирусом, доставлено в больницы с инфекцией еще 66 человек. При этом выздоровели за сутки 188 свердловчан.

В общей сложности на территории Свердловской области подтверждено 442 797 случаев заражения ковидом, из которых 428 804 завершились выздоровлением. Летальных случаев за минувшие сутки не зарегистрировано. С начала пандемии коронавирус унес жизни 10 738 жителей региона.

Согласно федеральному оперштабу по борьбе с ковидом в России, инфекцию подхватили еще 365 москвичей, 352 петербуржца и 183 жителя Московской области. В целом по стране было выявлено 4 927 новых пациентов, госпитализировано было 2 117 человек. При этом выздоровели за сутки 5 952 россиянина.

Общее число случаев заболевания коронавирусом в стране составляет 18 278 617, а количество случаев выздоровления — 17 670 628.

Напомним, сутками ранее в Свердловской области выявили 161 новый случай коронавируса.

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Областная газета Свердловской области

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