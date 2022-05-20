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Общество / Здравоохранение и здоровье
20 мая 2022, 12:06

Главный неонатолог Минздрава оценил работу свердловской службы родовспоможения

  Юлия Пастух
Дмитрий Иванов

По словам врача, по уровню сохранения детской жизни Россия в целом и Свердловская область в частности уже превосходят показатели США. Фото: департамент информполитики губернатора Свердловской области

Главный неонатолог Министерства здравоохранения России, профессор Дмитрий Иванов оценил работу программы "Региональный акушерский мониторинг" в Свердловской области.

Суть программы — отслеживание в режиме реального времени состояния здоровья всех рожениц. 

"Это отличный шаг в развитии системы поддержки материнства и детства, хороший пример развития. Ведь нельзя забывать и то, что регион, в котором мы находимся, как и многие другие на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке очень протяженные, значит, система в них работает с учетом внимания к каждому человеку, а расстояние между ними порой исчисляется сотнями километров", — отметил Дмитрий Иванов.

В ходе визита в Областной перинатальный центр профессор также подчеркнул, что в целом по России на сегодняшний день 95% рожденных с пороками детей выживают, а по уровню сохранения детской жизни страна в целом и Свердловская область в частности уже превосходят показатели, например, США.

Участвовавшая в визите экспертов заместитель министра здравоохранения Свердловской области Елена Чадова отметила, что демография — один из важнейших вопросов, который активно реализуется в рамках национального проекта "Здравоохранение", а возможность оценить состояние беременной женщины задолго до родоразрешения не только позволяет правильно маршрутизировать тяжелых пациенток, но и избегать негативных последствий в дальнейшем.

"В нашей области каждой женщине из зоны риска уделяется особое внимание, а благодаря эффективной системе маршрутизации вопросы решаются оперативно. Уже с 2023 года начнется внедрение регионального скрининга новорожденных на выявление 36 врожденных заболеваний, что еще раз подчеркивает готовность и эффективность работы службы в целом", — отметила Елена Чадова.

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Областная газета Свердловской области

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