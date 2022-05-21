На Среднем Урале зарегистрировали 165 случаев коронавируса

По всей России ковид подхватили еще 5 034 человека, почти 2 тысячи россиян были доставлены в больницы. Фото: Галина Соловьева

За минувшие 24 часа в Свердловской области зафиксировали 165 новых пациентов с коронавирусом, 63 человека были госпитализированы. По всей России ковид подхватили еще 5 034 человека, почти 2 тысячи россиян были доставлены в больницы.

В сумме на Среднем Урале зарегистрировали 443 131 случай заболевания ковидом, из них 429 200 закончились выздоровлением. За прошедший день победить инфекцию смогли 190 свердловчан.

Болезнь унесла жизни еще двух жителей региона. В сумме от коронавируса скончался 10 741 человек.

В Москве за прошедший день подтверждено 337 новых пациентов, в Санкт-Петербурге — 339, а в Московской области — 246. За все время пандемии в России зарегистрировано 18 288 740 случаев заболевания, из которых 17 683 089 завершились выздоровлением.

При этом в стране скончались еще 102 человека, болевших коронавирусом. Общее число жертв составляет 378 270.

Напомним, днем ранее на Среднем Урале выявили 169 новых пациентов с COVID-19.